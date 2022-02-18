3 سور تحمي من همزات الشيطان.. سنة عن النبي

ورد في السنة النبوية العديد من الأمور التي من شأنها تنظيم حياة الإنسان، ودوما ما يسعى العباد إلى تطبيق السنة النبوية، كي تحل البركة في حياتهم، وسنة النبي الكريم، تشمل تقريبا كل الأمور الحياتية، حتى النوم ورد في السنة والعديد من التفاصيل حوله، ومن ضمنها، أن النبي أوصى بقراءة بعض الصور من القرآن الكريم قبل النوم كي يحظى الإنسان بنوم هادئ ويحصن نفسه من همزات الشيطان.

3 سور تحمي من همزات الشيطان

أوضحت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي أن هناك 3 سور قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتهم قبل الخلود إلى النوم، لكي تحميهم من همزات الشيطان، وهم:

- سورة الإخلاص

- سورة الفلق

- سورة الناس

حيث أكدت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تلاوة هذه السور قبل النوم، كان يرددها 3 مرات ثم يمسح ما تيسر له من جسده، وأشارت الدار إلى ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

فضل الإخلاص والمعوذتين

وأشارت دار الإفتاء للمعوذتين والإخلاص فضل كبير إلى جانب كونهما محصنات من السحر والحسد وكل سوء، مؤكدة أنه مع نزول المعوذتين لا يمكن لسحر أو أي ضرر أن يصيب مسلم، كما لفتت إلى تلاوة سورة الإخلاص قبل النوم تؤدي إلى بناء حصول قارئها على بيت أو قصر في الجنة، أما المعوذتين فتقي من الشرور حيث علّمها النبي -عليه الصلاة والسلام- لبعض الصحابة - رضي الله عنهم - حين سألوه عن ماذا يقولون ليكفوا؛ فأجابهم: «قُل هوَ اللَّهُ أحدٌ والمعوِّذتَينِ، حينَ تُمْسي وحينَ تصبحُ ثلاثَ مرَّاتٍ تَكْفيكَ من كلِّ شيءٍ».