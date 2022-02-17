أعصابها فلتت.. شمس الكويتية تثير الجدل بمحاولة ضرب شاب: خُنت ليه (فيديو)

تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لها، عبر موقع التغريدات الصغيرة الشهير «تويتر».

وظهرت شمس الكويتية، خلال الفيديو، في حالة غضب وانفعال شديدتين، تحاول الاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص، في حين يقف بينهما شخص آخر، ويسعى جاهدا لمنعها عن التعرض بالإيذاء المعتدى عليه، بعدما بدا عليها أنها فقدت أعصابها.

شمس الكويتية تثير الجدل بسبب الفيديو

أحدث الفيديو جدلًا كبيرًا، بين رواد السوشيال ميديا، إذ كتب أحدهم متسائلًا عن أسباب هذا المشهد، وما إذا كان شجارًا حقيقيًا، أم مجرد مشهدًا تمثيليا، واستمر الجدل والتساؤلات.

واتضح فيما بعد، أن شمس الكويتية، أن الفيديو تمثيليا على مقطع «بعت ليه خنت ليه» من أغنية الفنان إيهاب توفيق الشهيرة «تترجى فيا»، وأنها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، بغرض المرح مع جمهورها.

يشار إلى أن شمس، مغنية سعودية، وُلدت في مدينة حفر الباطن، في 27 أبريل، لأب سعودي وأم كويتية، ونظرًا لإقامتها فترة طويلة في الكويت، اقترن البلد العربي باسم شهرتها.

«حبيب الورد» بداية الانطلاقة

التحقت شمس الكويتية، بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، لتستطيع بعد ذلك أن تطلق أولى ألبوماتها الغنائية، الذي حمل اسم «حبيب الورد» عام 2000، الذي حقق انتشارًا واسعًا في الوطن العربي.

وطرحت ألبومها الثاني، في عام 2002، بعنوان «سبع مرات»، ثم أصدرت ألبومها الثالث «مظاهرة نسائية»، في عام 2005، قبل أن تتعاقد مع شركة إنتاج أمريكية، أنتجت لها ألبومين: «شمس خليجي»، و«شمس مصري»، ليحققا نجاحًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربي.

وبجانب ألبوماتها، طرحت شمس، مجموعة من الأغنيات المنفردة، منها: «وش صاير»، و«مجنونة»، و«اشطح»، و«حب ناقص»، وغيرهم من الأغنيات التي نالت إعجاب الجمهور العربي.