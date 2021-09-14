تفاصيل تعاون الموزع طيف عادل مع شمس الكويتية ورحمة رياض

يعيش الموزع العراقي طيف عادل، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، نظرا لانشغاله بالتحضير لأكثر من مشروع غنائي مع كوكبة من المطربين والمطربات في مختلف أنحاء الوطن العربي.

أغنية «حياتي» مع المطربة شمس

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتعاون مع المطربة شمس الكويتية في أغنية بعنوان «حياتي»، وهي من كلمات وألحان فراس الشذر، إذ توقع تحقيق الأغنية لنجاح كبير عند طرحها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يقدم مع المطرب السوري معن برغوث أغنية تحت عنوان «البنية»، ومن المقرر طرحها في الشهر المقبل، بحسب قوله.

طيف عادل يشارك في الإعداد لأغنية كأس الخليج العربي

وأوضح طيف عادل، أنه في مرحلة الإعداد والتحضير لأغنية كأس الخليج العربي، المقرر إقامتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ سيتم تقديم أغنية بعنوان «خليجي يا محلاه»، وستشهد مشاركة عدد من المطربين العرب في غنائها، كما انتهي أخيراً من أغنية «هذا الهوي» مع المطربة العراقية رحمة رياض، وهي من كلمات قصي عيسي، وألحان محمود الغياث وهندسة ومكس وماستر طيف عادل.

وأشار الموزع العراقي طيف عادل، إلى وجود مشروع يجمعه بالمطربة العراقية أصيل هميم، في أغنية رومانسية بعنوان «محتاجك»، من كلمات قصي عيسي وألحان مصطفي الربيع، وتوزيع زيد عادل، فيما يشرف هو علي هندسة الصوت للأغنية، حيث أكد على اختلاف الأغنية عما قدمته أصيل هميم في مشوارها الغنائي.

نبذة عن الموزع العراقي طيف عادل

«طيف عادل» موزع ولد بدولة العراق قبل انتقاله للإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، وسبق وتعاون مع عدد من كبار المطربين والمطربات، أبرزهم دنيا بطمة، حلا الترك، ستار سعد، نور الزين، نور عرقسوسي وغيرهم.