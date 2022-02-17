مدبولي يتابع استعدادات تنظيم المؤتمر الطبي الأفريقي: يحقق أهداف التنمية المستدامة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مقدما من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن الاستعدادات الخاصة بتنظيم الهيئة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول ExCon Health Africa.

تنظيم ExCon Health Africa تحت رعاية الرئيس السيسي

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير، إلى أنّ الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بصدد الإعداد لتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان، أنّ الهيئة تسعى من خلال عقد المؤتمر إلى جعله ملتقى سنوي بين الشركات العالمية ومسؤولي القطاع الطبي من الجانب الأفريقي، بحيث يتم من خلاله عرض التكنولوجيا الحديثة في المجالات الطبية، وخلق منصة أعمال مستدامة تربط مسؤولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، إضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معا.

فرص لاكتشاف المنتجات الطبية بفئاتها المتنوعة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنّ المعرض سيتيح العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية بفئاتها المتنوعة، والتي تستهدف مختلف القطاعات كالمستحضرات والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكواشف المعملية، والأجهزة الطبية، وما يتعلق بالتعبئة والتغليف، والتأمين الطبي، والتغذية العلاجية والفيتامينات، إلى جانب ما يتعلق بالمستشفيات والصيدليات، والمستحضرات والمنتجات الجلدية، وأجهزة ومستلزمات الاسنان، منوها بأنّ الفعاليات ستتضمن عقد مجموعة من اللقاءات والحوارات المتميزة، والتي تتعلق ببرامج التعليم المستمر للمهنيين الطبيين، مع تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعًا في المجال الطبي بالقارة الأفريقية.

وعرض اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير، نبذة عن استعدادات تنظيم المعرض والمؤتمر، فيما يخص الحضور، واللوجيستيات، وبرنامج المؤتمر، وما يخص الفعاليات التى ستقام خلاله.

ونوه رئيس الوزراء في ختام استعراضه للتقرير، إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، وخاصة التي تدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيا مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063 التي تركز على أهمية زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية، بما يعزز كفاءة القطاع الطبي في القارة.

توطين صناعة الأدوية

وأضاف مدبولي، أنّ ما سيتضمنه المؤتمر المقرر عقده من فعاليات وأحداث، إنّما تتسق مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بتوفير التغطية الصحية الشاملة، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، إلى جانب جهود إتاحة الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للجميع، فضلا عن الجهود الخاصة بتوطين صناعة الأدوية.