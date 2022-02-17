مجلس الوزراء: مصر رسمت قصة نجاح حقيقية في جائحة كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى لإحداث توازن في ملف الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وهناك لجنة مشكلة بين الحكومة والبرلمان، وفي نهاية عملها سيكون هناك مشروع قانون سيطرح للحوار المجتمعي، وما سيخلص إليه الحوار سيتم تقديم المشروع للحكومة والبرلمان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي ».

الدولة المصرية تسعى لإحداث توازن في ملف الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

وأضاف «سعد»، أنه تم إنشاء صندوق تكافلي لمساعدة العائلات للحصول على سكن بديل بجانب تقديم الدولة للعديد من التسهيلات للمواطنين وتخصيص وحدات سكنية لهم بالعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بإنشاء بنية تحتية ومشروعات عملاقة في مجال التعمير والبناء.

مصر رسمت قصة نجاح حقيقية في ملف كورونا

وتطرق متحدث الحكومة، عن جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، فذكر أن مصر رسمت قصة نجاح حقيقية في هذا الملف، مقارنة بتعامل الدول الكبرى في التعامل مع الجائحة، ومصر باتت الدولة رقم واحد بين الدول العربية من حيث توزيع عدد اللقاحات على المواطنين، و63% من الشعب المصري فوق الـ18 سنة حصل على الجرعة الأولى، ولدينا وفرة بمعدل 73 مليون جرعة لم تستخدم حتى الآن، ومتاحة للاستخدام لمن لم يحصل على اللقاح، أو يحتاج جرعة تنشيطية، وكل هذه اللقاحات يضاف إليها التعاقد على تصنيع الأدوية المضادة لكورونا.