مجلس الوزراء ينعى المستشار سعيد مرعي: خالص تعازينا لأسرة الفقيد

قدّم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

عزاء مجلس الوزراء في المستشار سعيد مرعي

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.