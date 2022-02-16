رئيس التحرير

محمود مسلم

مجلس الوزراء ينعى المستشار سعيد مرعي: خالص تعازينا لأسرة الفقيد

كتب:

محمد مجدي
11:19 ص | الأربعاء 16 فبراير 2022
المستشار سعيد مرعي

المستشار سعيد مرعي

قدّم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، العزاء في المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

عزاء مجلس الوزراء في المستشار سعيد مرعي

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، وكل أعضاء الأسرة القضائية المصرية، راجين الله عز وجل أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد:

وفاة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق.. ووزير العدل ينعيه

المستشار سعيد مرعي يؤدي "اليمين" رئيسا للمحكمة الدستورية أمام السيسي

عودة المستشار سعيد مرعي من البحرين لتسلم منصبه نائبا للدستورية العليا

المفتي يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمي برئاستها
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.