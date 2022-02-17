الفقي: 75% من القطاع الخاص في مصر والعالم مشروعات متوسطة وصغيرة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه إذا تمّ ضبط الوضع الاقتصادي من حيث التضخم والأسعار بطرق فعالة، وبمشاركة القطاع العام والخاص معًا وتحت رعاية الدولة، سيؤدي ذلك إلى استمرار تحسن الاقتصاد المصري على مدار السنوات القادمة.

وأضاف «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية قناة «صدي البلد»، أنّ تحفيز الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تقديم التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم والتمويل لهذه المشروعات يؤدي إلى نموها على مدار السنوات لتصبح مركزا عالميا، وأن يتقدم وينمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من وسيلة لتأهيل القطاع الخاص نحو النمو.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة يدفع عجلة الاقتصاد

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ هناك 75% من القطاع الخاص بمصر والعالم، يتمثل في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنّ تقديم الدعم لهذه المشروعات يدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو والازدهار والتقدم، حيث أن هذه المشروعات هي العمود الفقري للاقتصاد لما تمثله من أهمية كبري في ازدهار الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات من هذه المشروعات متواجدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

جسد الاقتصاد

ولفت إلى أن جسد الاقتصاد ينقسم إلى محورين الأول القطاع الاقتصادي الرسمي والقطاع غير الرسمي، والأخير له قواعد عكس القطاع الأول ويعمل في اتجاه أخر، وعلى الدولة أن تقوم بدمج كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي، ليصبح جسد الاقتصاد كتلة واحدة وهذا بدوره يزيد من قوة وتماسك الاقتصاد.