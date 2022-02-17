من لهم أولوية الحصول على شقق الإسكان المتوسط؟.. اعرف دورك من الشروط

يعد الطرح الجديد الذي أطلقته وزارة الإسكان، قبل يومين، الأكبر للشقق المخصصة لمتوسطي هذا العام، إذ يتضمن 3 مشاريع من الإسكان المتوسط، هي: «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، وتتوزع تلك الوحدات في العديد من المدن، منها: «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط – الشروق».

من لهم أولوية الحصول على شقق الإسكان المتوسط؟

حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من لهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية في الطرح الجديد، خلال كراسات الشروط، التي أوضحت أن الحجز بالأسبقية على مرحلتين:

المرحلة الأولى: ابتداء من 15-16 مارس المقبل، للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة، ولم يحجزوا وحدات سكنية، أو يستردوا مقدمات جدية الحجز.

المرحلة الثانية: تكون للمتقدمين الجدد، التي تبدأ من 17-24 مارس المقبل، لجميع من تقدموا إلى الإعلان الثاني، والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول، ممن لم يحجزوا شقة أو لم يستردوا مقدمات الجدية.

المساحات والمقدم الخاص بالوحدات

تختلف مساحة الوحدات السكنية من مشروع لآخر من المشروعات الثلاثة:

- مشروع «سكن مصر»: تتراوح مساحة الشقق بين 106م2 و133م2، مع تسديد 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

- مشروع «دار مصر»: تتراوح مساحة الشقق بين 100م2 و150م2، على أن يسدد المتقدم 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

- مشروع «جنة»: تبلغ مساحة الشقق 100م2 و151م2، مع تسديد 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.