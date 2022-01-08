في حالة نسيانها.. كيفية استرجاع أو تغيير كلمة المرور صندوق الإسكان الاجتماعي

يزداد زوار موقع صندوق الإسكان الاجتماعي خلال تلك الفترة، للاستعلام عن الوحدات الخاصة بهم من ويتم ذلك باستخدام الحساب الخاص بهم على الموقع، باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاص بهم.

ولكن في حالة نسيان كلمة المرور، ما هي الإجراءات التي يمكن اتباعها لاسترجاع كلمة المرور أو تغييرها وذلك للتمكن من التسجيل على الموقع والاستعلام عن الوحدة، وخلال السطور التالية تعرض لكم «الوطن»، كيف يتم استرجاع كلمة المرور أو تغييرها.

استرجاع أو تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب الإسكان الاجتماعي

في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بحساب صندوق الإسكان الاجتماعي، يمكن تغيير الكلمة القديمة وعمل كلمة مرور جديدة وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط، بعد التسجيل تظهر نافذة تحتوي على خانتين أحدهما خاصة بالرقم القومي والأخرى خاصة برقم الهاتف المحمول.

وبعد كتابة البيانات يتم الضغط على أيقونة استرجاع كلمة المرور، وبعد ذلك سوف يتم إرسال رساله نصية إلى رقم المحمول تحتوي على رقم تأكيد يتم كتابته في الجزء المخصص له، وبعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور الجديدة.

طريقة الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يتيح كل من صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي وذلك من خلال هذا الرابط.

والذي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام من خلاله، كما يمكن الاستعلام عن الوحدات باستخدام الهاتف المحمول ويكون ذلك من خلال أن يقوم الشخص بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» من خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999، بالإضافة إلى الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن من خلال إرسال رسالة وسوف يتم الرد عليها.