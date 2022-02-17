الصحة تبحث توسيع التعاون بين فاكسيرا وأسترازينيكا لتصنيع اللقاحات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء، مع المدير الإقليمي لشركة أسترازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بيلين أنسيسو، وعدد من مسؤولي الشركة، لبحث تعزيز أوجه التعاون في القطاع الصحي.

توسيع التعاون بين شركتي فاكسيرا وأسترازينيكا

ناقش الاجتماع فرص توسيع التعاون بين شركتي فاكسيرا وأسترازينيكا في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات، حيث تناول اللقاء عرضِ مفصلِ حول شركة "فاكسيرا" من حيث الإمكانيات، وخطوط الإنتاج، والموارد والخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزير ناقش مع مسؤولي أسترازينيكا، الأبحاث والدراسات التي تجريها الشركة في مجال تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، حيث أشاد في هذا الصدد بالتعاون المثمر بين مصر والشركة، لتوفير لقاح كورونا على مدار الفترة الماضية، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرات الصحة العامة.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة مقترح التعاون بين وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا، في إطار مبادرة «الشراكة من أجل نظام صحي مرن»، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال إجراء تقييمات ومراجعات تهدف إلى استدامة النظام الصحي وتدعيم مرونته، وتقديم توصيات سياسية قابلة للتنفيذ.

تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستدامة والحماية من الأزمات

وقال عبدالغفار، إنّ الوزير أكد أهمية الشراكة، بما يساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستدامة والحماية من الأزمات والاستجابة السريعة لها، في إطار دعم تحقيق رؤية «مصر 2030».

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، ومن جانب شركة «أسترازينيكا» مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «قتيبة المناسير»، والمدير الطبي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «فيراج راجادياكشا»، وحاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا في مصر، ومحمد أمين عضو مجلس إدارة شركة أسترازينيكا لدعم الأسواق والشؤون الحكومية في مصر.