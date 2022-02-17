متحدث الصحة: إصابات أوميكرون تنحصر بين الشباب والأطفال بأعراض أقل حدة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا بلغ 29.305.504 مواطنين، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى فقط من اللقاح 38.839.210 مواطنين، وأضاف المتحدث الرسمي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لديها لقاحات فائضة تصل الى 80 مليون جرعة.

توقف وصول شحنات لقاح كورونا

وعن موعد وصول شحنات جديدة من لقاحات كورونا، أكد أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من اللقاحات بعد ثلاثة أشهر من الآن، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات مثلت عاملًا أساسيًا في مواجهة متحورات كورونا وأصبحت أول الإجراءات الاحترازية، ووفقا للبيانات التي تم تحليلها من خلال مراكز الترصد، تبين أنّ الإصابات رغم تزايدها إلا أنّ الأعراض معظمها نزلات برد ويعود ذلك الى اللقاحات وتحصين المواطنين.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البيانات أشارت أيضا الى انتشار الإصابات بين الشباب والأطفال بمتحور أوميكرون على خلاف متحور «دلتا»، كما أثبتت الدراسات أن الأخير أشد من متحور أوميكرون لذلك فإن الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر ستتسم بارتفاع الإصابات ولكن مع حدة الأعراض، مناشدًا المواطنين عدم التهاون والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى تسجيل خروج 2765 متعافيًا من فيروس كورونا مؤخرا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حتى اليوم.