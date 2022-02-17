صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية: شرخ في زوري وتكسير في جسمي

كشفت الفنانة صفاء جلال، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تشعر بتكسير في جسمها، فضلا عن صداع شديد.

وقالت صفاء في تصريحات لـ«الوطن»، الحمدلله على كل حال، أشعر بتكسير شديد في جسمي، وشرخ في زوري وصداع»، مضيفة «لقد تلقيت لقاح جونسون، وكنت سأحصل على الجرعة التعزيزية خلال الفترة الحالية، لكن قدر الله وما شاء فعل، أصبت بالفيروس قبل الجرعة التعزيزية».

وعن الاحتفال بعيد ميلادها، قالت صفاء: «الاحتفال بعيد ميلادي يقتصر على أسرتي فقط، والبنات مصممين يعملوا عيد ميلاد وأنا تعبانة، مع ذلك مصرين يجيبوا تورتة، واحتفل وأنا في العزل»

إصابة صفاء جلال بفيروس كورونا

كانت الفنانة صفاء جلال، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، حيث كتبت: «النهاردة يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال».

واختتمت صفاء «خلوا بالكم من نفسكم، الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض، ادعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي».

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور والوسط الفني متمنين لها الشفاء العاجل.

أعمال صفاء جلال

يذكر أن الفنانة صفاء جلال شاركت مؤخرا في مسلسل بخط الإيد، بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين ويسرا اللوزي ومحمد محمود وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول «يوسف»، الذي يقوم بدوره أحمد رزق وهو طبيب تخدير ناجح ويتعرض لحادث مفاجئ وهو أختفاء زوجته «نواره» الذي تجسدها يسرا اللوزى، ويعتقد انها توفيت، ومع استمرار البحث عنها يكتشف أنها على قيد الحياة، لكنها تعاني من مرض السرطان.