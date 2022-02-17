إلهام شاهين تتجاهل هجوم أحمد فلوكس: أنا أكبر من الرد

تعمدت الفنانة إلهام شاهين تجاهل الرد على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها، بسبب تصريحاتها عن التقبيل في أفلام السينما، وطالبها بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى.

إلهام شاهين: لا تعليق

وقالت «شاهين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا تعليق وأكرر كلامي مرة أخرى الذي صرحت به بخصوص هذا الموضوع، وأنا أكبر من الرد على هذا الكلام، ومن لا يحترم الفن يتركه».

هجوم أحمد فلوكس على إلهام شاهين

كان «فلوكس» قال أمس في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، هي كبيرة مقامًا، وأنا أحترم جدًا إنها مش هترد علي شخص مثلي، بس أتمنى تبقي مجهزة ردها لما تقابل وجه كريم».

وشن الفنان أحمد فلوكس هجومًا خلال الأيام الماضية على الفنانة إلهام شاهين، بسبب تصريحاتها عن القبلات، التي استنكرت فيها وصف القبلات بأنها شيئًا منافي للأخلاق.

أول هجوم لـ«فلوكس» على إلهام شاهين

وبعد تداول تصريحات الفنانه إلهام شاهين عن القبلات في الأفلام هاجمها أحمد فلوكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، قائلًا: «بعيدًا عن معزتك، ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسه بنعتبرها حاليًا منافيه للآداب، أمال أمتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان!»

وأضاف فلوكس: «طب سيبك من ده كله، الدين إيه! الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش.. على كده بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة».

إلهام شاهين تتجاهل التصريحات للمرة الأولى

وردت الفنانة إلهام شاهين على هذه التصريحات قائلة: «مش هدي أهمية لهذا الشخص، لأنه هو هجومه على الفن بشكل عام دا اللي أنا شايفاه، فأنا مش هدي أهمية لكل واحد عايز يلفت الأنظار، وأنا كلامي كان عن الأفلام القديمة الأبيض والأسود، وإن كلها فيها قبلات، لو هو مش محترم دا ومش محترم فاتن حمادة، نادية لطفي، سعاد حسني، دا ممكن يتقاله إيه؟ دول المفروض إنهم قدوة لينا كلنا وأساتذتنا».