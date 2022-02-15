إلهام شاهين ترد على أحمد فلوكس: «مش هديله أهمية»

علقت الفنانة إلهام شاهين على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها بسبب تصريحها الأخير بشأن «قبلات الأفلام القديمة»، مشيرة إلى أنها لن «تعطي أهمية لهؤلاء الأشخاص الذين يحاولوا لفت الأنظار إليهم»، على حد قولها.

إلهام شاهين لـ أحمد فلوكس: «مش هدي أهمية للشخص دا»

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ «الوطن»: «مش هدي أهمية لهذا الشخص، لأنه هو هجومه على الفن بشكل عام دا اللي أنا شايفاه، فأنا مش هدي أهمية لكل واحد عايز يلفت الأنظار».

إلهام شاهين: كلامي كان عن الأفلام القديمة

وتابعت «شاهين» موضحة: «أنا كلامي كان عن الأفلام القديمة الأبيض والأسود، وإن كلها فيها قبلات، لو هو مش محترم دا ومش محترم فاتن حمادة، نادية لطفي، سعاد حسني، دا ممكن يتقاله إيه؟ دول المفروض إنهم قدوة لينا كلنا وأساتذتنا».

أحمد فلوكس يهاجم إلهام شاهين

وكان الفنان أحمد فلوكس شن هجوما الساعات الماضية على الفنانة إلهام شاهين، ونشر صورة لها بجزء من تصريحاتها عن القبلات في الأفلام القديمة.

وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع «الفيسبوك»، قائلًا: «بعيدا عن معزتك، ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للآداب؟، أمال أمتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة مثلا».

وتابع: «طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع على كده بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة، أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة».