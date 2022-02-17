رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، وحسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد معاون وزير المالية.

اجتماع شهري لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه من أهمية عقد اجتماع شهري لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا لمحافظة بورسعيد، لمتابعة موقف منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، موضحا أن الزيارة تضمنت تفقد عدد من المستشفيات، لمتابعة تسلسل دورة عمل المنظومة، والاطلاع على الجهود المبذولة في هذا الإطار لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المحافظة التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أنه يتم العمل على استكمال المتطلبات الخاصة بباقي محافظات تلك المرحلة، بما يسهم في الإسراع بتطبيق المنظومة بها.

السبكي: المسجلون بالمنظومة وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، عددا من المؤشرات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، موضحا أن المسجلين بالمنظومة وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، وذلك بمحافظات بورسعيد، والاقصر، والاسماعيلية، وأن إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة للمسجلين، وصل إلى أكثر من 8.5 مليون خدمة، من خلال 52 مستشفى، و310 وحدات ومراكز، كما تم إجراء أكثر من 130 ألف عملية جراحية.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث أشار الدكتور أشرف إسماعيل إلى أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة وصل إلى 113 منشأة، إلى جانب تسجيل 34 منشأة أخرى، موضحاً أنه يتم عمل زيارات تقييمية لجميع المنشآت التي تقدمت للحصول علي التسجيل /الاعتماد على مستوى الجمهورية.

استعراض الجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات

ومن جانبهم، عرض مسؤولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، خلال الاجتماع، موقفاً تفصيليا، للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار عددا من المحاور في ضوء الحديث عن الموقف التنفيذي للمنظومة، تتمثل في البنية التحتية والربط الشبكي، بالإضافة إلى تطبيقات المنظومة الرقمية، وموقف محور الربط البيني، بجانب محور النشر والتعميم، متطرقا إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما تتضمنه من مخطط زمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة، والخطة قصيرة المدى حتى نهاية شهر أبريل المقبل.