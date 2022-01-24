وزير الاتصالات يعلن تفاصيل إنتاج أول تابلت محليا: أرخص من المستورد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تفقد اليوم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خط الإنتاج الجديد الذي أضيف في مصنع سامسونج القائم بالفعل منذ سنوات لتصنيع الحاسبات اللوحية «التابلت» لطلاب الثانوية.

صناعة حقيقية

وأضاف «طلعت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تعد صناعة حقيقية فهو ليس تجميعا لكن تصنيع حقيقي يشمل تصنيع أجزاء مهمة من الحاسبات اللوحية وتطوير البرمجيات المدمجة عليها.

الطاقة الإنتاجية للمصنع

وأشار إلى أنّ طاقة المصنع الإنتاجية نصفها سيوجه لمشروع التربية والتعليم واعتمادها على الحاسبات اللوحية للطلاب، والباقي لتغطية السوق المحلية وتغطية متطلباته ثم التصدير إلى الدول المجاورة، الاستثمارات التي أضيفت لخط إنتاج التابلت وصلت لـ500 مليون جنيه.

وأوضح أنّ طاقة المصنع لإنتاج التابلت تصل إلى مليون و500 ألف تابلت، ووزارة التربية والتعليم تطلب 700 ألف تابلت كل عام، وسيطرح باقي الإنتاج في الأسواق للطلب المحلي والتصدير في الدول المحيطة.

مدرسة تقنية لتدريب العاملين على التصنيع

وأشار إلى أنه تحدث اليوم مع قيادات المصنع ووزير التربية والتعليم ومحافظ بني سويف لإقامة مدرسة تقنية مشتركة بين وزارة الاتصالات والتربية والتعليم و«سامسونج» لتدريب العاملين على التصنيع الإلكتروني، متابعا: «تفقدنا اليوم اللمسات الأخيرة لتركيب خط الإنتاج وتدريب العاملين للإنتاج هذا العام».

سعر التابلت أرخص من نظيره المستورد

وأفاد بأن الحسابات اللوحية توزع على طلاب أولى ثانوي وتستمر معهم طوال المرحلة الثانوية حتى دخولهم الجامعة، مؤكدا أن سعر التابلت سيكون بالتأكيد أرخص من نظيره المستورد بالأسواق المصرية؛ لأن القيمة المضافة في مصر تصل لـ 50%.