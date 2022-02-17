التأمين الصحي الشامل يبحث تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة

في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الأسبوعي للجنة التنسيقية، الذي انعقد بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر.

وأعلنت اللجنة التنسيقية، خلال اجتماعها، أنه بنهاية يونيو المقبل، سيكون هناك تصورا استراتيجيا للمحافظات الإضافية التي سيتم ضمها للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بناءً على مخرجات الدراسة الاكتوارية المتعلقة باختيار السيناريو الأكثر كفاءة لنظام التامين الصحي الشامل، والتي تضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

وثمّن «السبكي»، الجهد الذي تقوم به اللجنة الرباعية لميكنة مشروع التامين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، مؤكدًا دعم قرار اللجنة الرباعية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بتطوير البرامج الرقمية للتحول الرقمي للمنظومة الجديدة.

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (180) بالموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديريات الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ذلك يعزز كفاءة المنظومة الجديدة، ويضمن إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتطرق اجتماع اللجنة التنسيقية، إلى موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والتي من المقرر أن ينطلق التشغيل الرسمي بها قريبًا داخل 36 منشأة طبية منها 32 وحدة ومركز رعاية أولية، و4 مستشفيات تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مستشفى فايد التخصصي.

مناقشة تقديم خدمة الصحة النفسية في التأمين الصحي الشامل

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة التصور المقدم مع شركة «إي فاينانس» المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي، باعتبار الشركة ذراع الدولة المصرية القوية والمرنة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم المقترحات بشأن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لمنظومة لتأمين الصحي الشامل.

فيما استعرضت اللجنة التنسيقية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، آليات تقديم خدمات الصحة النفسية بالمنظومة الجديدة، وموقف إدراج الحزم الخدمية للصحة النفسية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.