3٫4 مليار جنيه لتنفيذ 253 مشروعاً تنموياً فى المنيا

أعلنت وزارة التخطيط ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 2021-2022، فى إطار الإعلان عن الخطة فى كافة المحافظات للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة، ودورها فى تحقيق «رؤية مصر 2030».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية للعام المالى الحالى تولى أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وإن البُعد المكانى يمثل أحد المحدّدات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف المحافظات.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنيا أوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 253 مشروعاً تنموياً، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 2021 - 2022 تبلغ 3٫4 مليار جنيه، وهذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف «حياة كريمة».

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 937٫3 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بالمحافظة، بنسبة 27٫6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 905٫5 مليون جنيه بنسبة 26٫6%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 689٫4 مليون جنيه بنسبة 20٫3%، ويخص قطاع الصحة 373٫5 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 281٫5 مليون جنيه بنسبة 8٫3%، أما القطاعات الأخرى فتخصها استثمارات بقيمة 213 مليون جنيه بنسبة 6٫2%.