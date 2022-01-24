هالة السعيد تستعرض جهود «التخطيط» في تعزيز حقوق الإنسان أمام «النواب» غدا

تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، لقاء مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقاعة اللواء سامح سيف الليزل بمبنى الري.

دور الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان بالعالم

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة على السعيد، أمام اللجنة، دور الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان بالعالم، في إطار أهداف التنميةِ المستدامة، ومنها:

- توفير الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الجميع دون تمييز.

- الاستثمار في تنمية القدرات، والتركيز على قطاعات الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل.

- التحول القائم على التعافي الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية.

- اتخاذ خطوات ملموسة نحو الإدماج وتعزيز التنوع؛ بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

- الحوكمة وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

جهود مصر في حقوق الإنسان

وجاء ذلك في إطار الحديث عن جهود الدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.