هالة السعيد: لا يوجد نظام موحد للتعامل مع كورونا.. كل دولة وإمكاناتها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، إنَّه لا يوجد نظام موحد من قبل الدول تجاه أزمة كورونا، إذ انقسمت الدول وفقًا لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكاناتها وهيكلها الديموجرافي وتركيبتها السكانية، فالأزمات الصحية تتأثر بهذه التركيبة السكانية بشكل كبير، ما أضفى تباينًا شديدًا في تعامل الدول مع تلك الأزمة وفق المعايير المختلفة.

مصر تنتهج الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنَّ حالة عدم اليقين التي ترتبط بالأزمة الصحية والسلالات الخاصة بفيروس كورونا دائمة التحوّر تزيد وتعمق من حدة الأزمة، لافتة إلى أنَّ مصر تنتهج مبدأ هامًا يعتمد على الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الأساس الذي قامت عليه استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

الحفاظ على صحة المواطن مع استمرار عجلة الاقتصاد.. توجه مصر الحاكم وقت الجائحة

وأوضحت أنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، أكّدت الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وحق المرأة والأطفال وذوي الهمم في كل تلك المنظومة، مستطردة: «وقت الجائحة كان هناك توجهًا استراتيجي كلف به السيسي وهو التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية أولى، مع استمرار عجلة الاقتصاد، وهو التوجه الاستراتيجي الحاكم في التجربة المصرية».

وأكّدت أنَّ الدولة ساندت القطاع الخاص وقت الجائحة، وعلى إثر ذلك توقفت عددا من القطاعات بشكل كلي، وأخرى بشكل جزئي كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنَّه تمّ تأجيل المدفوعات السيادية الخاصة ببعض القطاعات، مع إعطائها تسهيلات للاستحقاقات والمديونيات وجدولة بعض الديون وقروض ميسرة لتشغيل الكيانات والحفاظ عليها.