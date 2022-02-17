أستاذ علاقات دولية: أوروبا ترى السيسي شخصية دبلوماسية

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن العلاقات المصرية البلجيكية بها خصوصية واحترام متبادل، وتسعى بلجيكا لتطوير التبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى 1.5 مليار دولار، مؤكدا أن بلجيكا تنظر إلى مصر في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها ركن رئيسي في الحفاظ على الأمن في شرق المتوسط والشرق الأوسط وأنها المدخل الجنوبي لأوروبا.

تخصيص مبالغ أوروبية لمساعدة القارة الإفريقية

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المفوضية الأوروبية قررت تقديم 150 مليار دولار للقارة السمراء في ظل التنافس الروسي الصيني، مبينا أن الأوروبيين احتلوا معظم دول القارة الإفريقية ويعرفون احتياجات القارة السمراء وكيفية مساعدة دولها.

أوروبا ترى السيسي شخصية دبلوماسية

وأوضح أستاذ السياسات الدولية، أن مصر قدمت لأوروبا رؤية لمساعدة إفريقيا كما أن مصر اقترحت زيادة الأعمال في إفريقيا من أجل تقليل البطالة في الدول الإفريقية، ومنع الهجرة العشوائية إلى البلاد الأوروبية.

وأشار «سنجر» إلى أن أوروبا ترى الرئيس السيسي شخصية دبلوماسية قادرة على حل المشكلات، وأن مصر سعت إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على الاستقرار في شمال إفريقيا، لافتا إلى أن القمة الإفريقية الأوروبية ستناقش قضايا عديدة.