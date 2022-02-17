«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ12.5 مليار جنيه صباح الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 12.5 مليار جنيه لصالح وزارة المالية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة صباح الأحد المقبل الموافق 20 فبراير الحالي.

أذون خزانة أجل 91 يومًا

وأعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي على الإنترنت طرح أذون خزانة صباح الأحد المقبل، أجل 91 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه، يحل موعد استحقاقها في الرابع والعشرين من شهر مايو 2022.

أذون خزانة أجل 273 يومًا

وأضاف «المركزي» أنه سيطرح أذون خزانة أجل 273 يومًا، بقيمة 9.5 مليار جنيه، يحل موعد استحقاقها في تاريخ 22 من شهر نوفمبر من العام الحالي، لتصل جملة الطروحات من الأذون إلى نحو 12.5 مليار جنيه.

يذكر أن «المركزي» يطرح أذون وسندات الخزانة دوريًا نيابة عن وزارة المالية على مدار العام المالي الحالي، وتستخدم الأخيرة حصيلة تلك الطروحات في سد عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى نحو 485 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

ووفقاً لموقع وزارة المالية على الإنترنت، فإنه لا يزيد موعد استحقاق أذون الخزانة عن السنة، إذ تصدرها بآجال 91 و182 و273 و364 يومًا، بينما يتخطى عمر السندات حدود السنة، وتتنوع بين سندات أجل 1.5 عام، وسنتين و3 و5 و7 و10 و15 سنة، وتقبل البنوك المحلية والمؤسسات والشركات العملة في السوق المصرية على شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية باعتبارها أحد أهم الأدوات المالية المضمونة من الحكومة، وتحقق معدلات فائدة جيدة.

وثبّت البنك المركزي في مطلع شهر فبراير الحالي أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي 2022، وللمرة التاسعة على التوالي لتصبح متوسط أسعار الفائدة عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع، وتعد متوسط أسعار الفائدة التي تصدرها لجنة السياسة النقدية التابعة البنك المركزي المصري بمثابة دليل استرشادي للبنوك العاملة في السوق المحلية لتحديد أسعار الفائدة الخاصة بكل بنك.