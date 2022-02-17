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استقبال خاص من إسعاد يونس لـ محمد صلاح في «صاحبة السعادة».. «سوداني وبطاطا»

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أحمد حسين صوان
08:31 م | الخميس 17 فبراير 2022
محمد صلاح وإسعاد يونس

محمد صلاح وإسعاد يونس

طرحت قناة دي إم سي البرومو الدعائي الأول، للحوار المُرتقب مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، ومن المُقرر عرض الجزء الأول من الحوار خلال الفترة المُقبلة.

إسعاد يونس تستقبل صلاح

وظهرت إسعاد يونس في البرومو وهي تستقبل النجم محمد صلاح، حيث حرصت على اصطحاب بعض المأكولات والتسالي إلى محمد صلاح، منها اللب، والبطاطا، والسوداني، والأرز بلبن، وغيرها.

صلاح يمازح إسعاد يونس

ومازح محمد صلاح، الإعلامية إسعاد يونس، خلال البرومو، قائلًا: «إيه كل ده؟.. بقالي سنين طويلة مكلتش لب.. كفاية كدة بقى متجبيش حاجة تاني».

ولم تكشف قناة دي إم سي عن موعد عرض الحلقة، إذ أشارت إلى عرض الجزء الأول من اللقاء، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.