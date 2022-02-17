بريد الوطن.. «هاتاشاما» كلمة السر للمقاومة الشعبية ببورسعيد

«هاتاشاما» هو الاسم الذى أرَّق العدو أثناء العدوان الثلاثى الذى قامت به إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام ١٩٥٦ غيظاً وجنوناً بسبب إعلان الزعيم جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس.

«هاتاشاما» كانت حركة لمقاومة العدو بالمنشورات، وكانت تدعو الأهالى للمقاومة المسلحة والمقاومة السلبية، وتعنى عدم التعاون مع العدو والعصيان المدنى عليه، وأسسها أمين محمد العصفورى، أحد رموز العمل الوطنى، وكان يشغل السكرتير العام لهيئة التحرير ببورسعيد، وقد تطرق إليها ضياء الدين القاضى فى موسوعته «تاريخ بورسعيد»، حيث تم الاتصال بأدباء وشعراء بورسعيد، وعلى رأسهم أحمد عبداللطيف بدر، وتم تكوين مجموعتين أطلق عليهما «هاتاشاما» لتنفيذ خطة ما يُعرف بحرب المنشورات الموجهة ضد الأعداء، بجوار حرب السلاح، وكانت ببورسعيد مجموعة من المطابع مثل مطبعة المغربى والقنال، ومطبعة مخلوف،

وتم صياغة أول منشور من منشورات المقاومة فى بورسعيد، وهو بعنوان «سنقاتل.. سنقاتل»، وتمت طباعته فى مطبعة مخلوف فى السابع من شهر نوفمبر عام ١٩٥٦، وتوالت طباعة المنشورات التى ألهبت الشعور ضد القوات المعتدية، وجن جنون القوات المعتدية، وتم توزيعها داخل المعسكرات البريطانية بمعرفة مجموعة من منظمة إيوكا القبرصية. و«هاتاشاما» هى حروف المقاومة الشعبية لهيئة التحرير مقروءة بالعكس.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

الخانكة - قليوبية

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