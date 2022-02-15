بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

أعمل سائقاً وأسكن مع زوجتى وأولادى فى شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد فى مدينة العبور، التابعة لمحافظة القليوبية، ولأن حالتنا الاجتماعية وظروفنا المادية غير متيسرة، نواجه مشكلة فى تسديد الإيجار الشهرى للشقة، وحينما سمعنا عن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، سعدنا جداً، غير أن شروط وزارة الإسكان للحصول على تلك الشقق لا تنطبق علىّ، وكل أملى وأسرتى أن ننتقل للإقامة فى شقة تمليك، لا نضطر فيها لدفع إيجار شهرى نواجه أزمة حقيقية فى سداده كل شهر، لذلك نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فحص حالتنا، ومنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للحالات القاسية.

حسين محمد عبدالفتاح - العبور - القليوبية

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