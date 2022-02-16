بريد الوطن.. أكف البقاء

لما استكان العزم ضاق المخرج

وثوى على عرش الممالك بهرج

وعلى أكف الصبر أنّت زفرة

ثكلى تكبكبها القيود فتنهج

تجثو بأضلاع التفاؤل نظرة

فى سجنها صوت الهزيمة مزعج

حرى كؤوس القابضين على الوغى

ورسالة الغفران منها تعرج

سل الإباء من الوتين صموده

شق المفاوز جمرة تتأجج

قعقاعك الثاوى بكف خويلد

لن يستكين إذ الشهادة تنسج

عزف الخلود على أكف بقائه

لحن انتفاض البأس ليل تحرجوا

أضللت سربك أم فضاؤك أهوج

لتبيت نحو حضيضها تستدرج

يا صبح والكلمات يقتلها المدى

أشلاء طيفك بالذهول تضرج

أودى بيوسفك المقيم بجبه

غدر المصارع والقيود تبرج

عبدالناصر الكومى

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