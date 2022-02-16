بريد الوطن.. أكف البقاء
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بريد الوطن
10:41 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
بريد الوطن
لما استكان العزم ضاق المخرج
وثوى على عرش الممالك بهرج
وعلى أكف الصبر أنّت زفرة
ثكلى تكبكبها القيود فتنهج
تجثو بأضلاع التفاؤل نظرة
فى سجنها صوت الهزيمة مزعج
حرى كؤوس القابضين على الوغى
ورسالة الغفران منها تعرج
سل الإباء من الوتين صموده
شق المفاوز جمرة تتأجج
قعقاعك الثاوى بكف خويلد
لن يستكين إذ الشهادة تنسج
عزف الخلود على أكف بقائه
لحن انتفاض البأس ليل تحرجوا
أضللت سربك أم فضاؤك أهوج
لتبيت نحو حضيضها تستدرج
يا صبح والكلمات يقتلها المدى
أشلاء طيفك بالذهول تضرج
أودى بيوسفك المقيم بجبه
غدر المصارع والقيود تبرج
عبدالناصر الكومى
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