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محمود مسلم

بريد الوطن.. أكف البقاء

كتب:

بريد الوطن
10:41 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

لما استكان العزم ضاق المخرج

وثوى على عرش الممالك بهرج

وعلى أكف الصبر أنّت زفرة

ثكلى تكبكبها القيود فتنهج

تجثو بأضلاع التفاؤل نظرة

فى سجنها صوت الهزيمة مزعج

حرى كؤوس القابضين على الوغى

ورسالة الغفران منها تعرج

سل الإباء من الوتين صموده

شق المفاوز جمرة تتأجج

قعقاعك الثاوى بكف خويلد

لن يستكين إذ الشهادة تنسج

عزف الخلود على أكف بقائه

لحن انتفاض البأس ليل تحرجوا

أضللت سربك أم فضاؤك أهوج

لتبيت نحو حضيضها تستدرج

يا صبح والكلمات يقتلها المدى

أشلاء طيفك بالذهول تضرج

أودى بيوسفك المقيم بجبه

غدر المصارع والقيود تبرج

عبدالناصر الكومى

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