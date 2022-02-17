مستشار المفتي: الرجالة تفهم القوامة بالإنفاق فقط وهذا خطأ

قال الدكتور الشيخ مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حق التربية جاء في قاعدة نبوية قال فيها النبي «كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه» والزوج خادم لزوجته وأولاده، والزوجة خادمة لزوجها وأولادها، وكان النبي يؤدي كل شؤون المنزل لأن البيت قائم على المشاركة.

بعض الرجال يرون الرعاية مادية فقط

وأضاف «عاشور» خلال استضافته في برنامج « ماما دوت أم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن بعض الرجال يرون أن الرعاية للأسرة هي الرعاية المادية فقط، ولكن الرعاية النفسية والمعنوية أمر ضروري أيضًا، وجاء التعامل مع الطفل في الإسلام تعاملًا رشيدًا، كما تعامل النبي مع أحفاده الحسن والحسين ولم يتحدث أمامهما بكلمة بذيئة أو أساء لأي طفل.

ثقافة استخدام الأطفال بعد انفصال الزوجين آثمة

وتابع مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن «ثقافة استخدام الأطفال كسلاح بعد الطلاق آثمة، ويجب تحقيق الطلاق الآمن، لتطبيق كل شخص واجباته وحقوقه، ويجب ألا ينسى الزوجين الفضل بينهما، والأطفال ثمرة فؤاد الشخص كما قال النبي محمد، ونقول للزوج اتق الله إذا أراد عدم الإنفاق على الزوجة، وعدم الإنفاق يساوي عدم الرجولة، والنبي قال في حديث لازم الرجال يعرفوه: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».