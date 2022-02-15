مجدي عاشور: لا مانع في الاحتفال بعيد الحب.. «عادة وليس عبادة»

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، إننا بحاجة للحب سواء في الأسرة أو العمل أو التعليم، فغياب الحب ينتج عنه الجفاف والقسوة، موضحا أن النبي قال إن لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لافتا إلى أن عيد الحب من العادات وليس من العبادات، مثله مثل اليوم القومي لأي محافظة.

عاشور: نحتاج للحب لمواجهة حالة الكراهية

وأوضح «عاشور» خلال استضافته ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية صدى البلد، أن لا مانع في الاحتفال به، خاصة وأننا في حاجة للحب في مواجهة فئة من الناس تشع حالة الكراهية في المجتمع، وأننا بحاجة لحب حقيقي دون الكلام، وأن ينتشر الحب بين الزوج وزوجته والمدير وموظفيه والأخ وأخيه، موضحا أن الحب يعزز الاستقرار والود بين أعضاء المجتمع.

عيد الحب عادة من العادات وليس عبادة من العبادات

وأكد «عاشور» أنه يجب الاحتفال بعيد الحب كونه عادة من العادات وليس عبادة من العبادات، والاحتفال بتلك الطرق والضوابط ليس ممنوعا فهو لم يخالف الشريعة أو الدين في شيء، ومثله مثل الاحتفال بأعياد ميلاد الأشخاص من حولنا مع اختلاف المسميات، لافتا إلى أن العادة التي تنشر قيمة نريد نشرها لا عيب في الاحتفال به.

وأوضح الفقيه والعالم الإسلامي مجدي عاشور، أن الفترة الأخيرة شهدت تعدد حالات الطلاق بسبب التعامل بالعند والندية، على عكس التكامل الذي نتمناه في العلاقات الزوجية وهو ما تحث عليه الأديان، لافتا إلى أن الحب يجمع بين الناس ولا يفرقهم ولكن من يتوهم الحب يفشل ويفترق.