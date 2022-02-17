وزير المالية: مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا دون طابور واحد «فيديو»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بعض أنواع التضخم يمكن تعويض المواطن بشأنها، لكن أنواع أخرى لا يمكن تعويضه عنها، والأمر يختلف وفقا لمدى احتياج المواطن للسلع.

وعن إمكانية فرض التسعير الجبري، قال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد: «لو السعر مش متوازن للتاجر، هيبيع في السوق السوداء، لكن حال حدوث احتكار تتدخل الأجهزة المعنية كجهاز حماية المستهلك بفرض عقوبات»، مشيرا إلى أن آليات الدولة نجحت في منع الاحتكار خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع، بينها سعر النفط العالمي، معلقا «مصر أدارت أزمة كورونا دون طابور واحد، كنا نشاهد الطوابير في الولايات المتحدة وبريطانيا».

تعيينات الحكومة اعتمدت على برنامج إلكتروني يحدد المستوى

وحول مسابقات التعيين في الحكومة قال وزير المالية: «أجرينا مسابقة الضرائب، وأتحدى ادعاء أي شخص تعيينه بواسطة، ولا احتمال واحد في المليون، اعتمدنا على برنامج أعمى لا يرى إلى المواصفات والأسئلة التي يجيب عليها المتقدم، فضلا عن اختبار شفوي».

وأوضح وزير المالية أنه بعد 30 يونيو جرى تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 2200 جنيه، أما الآن ومنذ 1 يوليو فأصبح 2700 جنيه، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور يقلل من مقدار التشوهات في المنظومة الاقتصادية، كما أن الحد الأدنى لزيادة الأجور هذا العام بلغ 275 جنيها.

تطبيق زيادة الأجور من أول يوليو 2022

وتابع وزير المالية، أنه يتم تطبيق زيادة الأجور من أول يوليو 2022، مؤكدا أن حد الإعفاء الضريبي الآن 24 ألف جنيه.

وتابع «معيط» أنه ليس من المنطقي تثبيت سعر سلعة واحدة لمدة خمس سنوات، لذا فإن الزيادة في الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة، لمنع حدوث تضخم، مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار السلع عالميا.