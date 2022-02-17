وزير المالية: ليس من الصواب أن يذهب الدعم إلى غير المستحقين

قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تحاول إعداد آلية تستطيع من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن مصر كانت تضخ 120 مليار جنيه دعمًا للبنزين، وهذا الدعم كان يذهب إلى أصحاب السيارات وليس الفقراء.

ارتفاع دعم الخبز لـ58 مليار جنيه

وأضاف «معيط» خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس من الصواب أن يذهب الدعم إلى غير المستحقين، مشيرًا إلى أن دعم القمح 50 مليار جنيه، وقد يصل إلى 58 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.

المالية: المشكلة في القمح المستورد

وأكد وزير المالية، أن المشكلة تكمن في القمح المستورد وليس المحلي، موضحًا أن تكلفة رغيف العيش قبل الزيادة كانت 65 قرشًا، أما بعد زيادة الأسعار أصبحت 80 قرشًا، يدفع منهم المواطن 5 قروش، والدولة تتحمل 75 قرشًا.

وأوضح أن دعم بطاقات التموين يصل إلى 42 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه لا يصح منح الدعم لمواطن يستقل سيارة، وذلك من أجل الحفاظ على غير القادرين.

واستطرد وزير المالية، أن الأموال الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة لم تنخفض، مشيرًا إلى أن مرتبات الموظفين شهريًا تبلغ 30 مليار جنيه، والدعم بكل أنواعه يصل إلى 30 مليار جنيه في المتوسط، لدرجة أن الدولة تنفق حوالي 160 مليار جنيه في الشهر ونحو 2 تريليون جنيه سنويًا.

الدولة تحول 220 مليونًا للتلفزيون سنويًا

وعن أزمة ماسبيرو قال معيط، إن الدول تحول نحو 220 مليون جنيه سنويًا للتلفزيون المصري، لافتًا إلى أن خسائر مصر في عامي كورونا بلغت 400 مليار جنيه نقصًا في الإيرادات، واللقاحات كلفت الدولة حوالي 15 مليار جنيه.