وزير التموين: كل الخيارات مفتوحة في سعر رغيف العيش المدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ كل الخيارات مفتوحة في دراسة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي لم يتحرك سعره حتى الآن وما زال يُباع بـ5 قروش، موضحا أنّ موازنة 2021/2022 خصصت 87 مليار جنيه لدعم الوزارة، ذهب منها 36 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز.

71 مليون مصري يحصلون على خبز مدعم

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة قبل قليل، أنّ هناك 64 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية، و71 مليون مستفيد من الخبز المدعم، موضحا أنّ الوزارة تحافظ على الدعم المخصص للمواطنين، وتعمل لرفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد، وجرى الإعلان قبل 3 أشهر، أنّه سيتم فصل صرف الخبز المدعم في القاهرة الكبرى.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ قرار تحريك سعر الخبز، جاء على خلفية صرف خبر بكميات أكبر من البطاقات التموينية الموجودة في القاهرة والجيزة والقليوبية، متابعا: «كان يجب فصل صرف الخبز في كل محافظة على حدة».

وزير التموين: تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتراوح بين 64 لـ65 قرشا

ولفت المصيلحي، إلى أنّ هناك بعض المشكلات في مخابز المرج والخصوص، لذا كان يجب النظر في إعادة توزيع الحصص المصروفة، مؤكدا أنّ تكلفة إنتاج رغيف الخبز تتراوح بين 64 لـ65 قرشا، بينما يباع بسعر 5 قروش للمواطن على البطاقات التموينية .

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ سعر كيلو الدقيق 7 جنيهات، ورغيف الخبز الذي يباع بسعر 50 قرشا من الدعم الحكومي، بينما سعر الرغيف الأبيض يصل لـ75 قرشا.