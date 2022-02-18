وكيل «الدمرداشية الخلوتية»: وزير الأوقاف سدد بعض ديون «الطرق الصوفية»

قال حسن البُطَطِى، وكيل الطريقة الدمرداشية الخلوتية، إنَّ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد تكفَّل بسداد بعض ديون مشيخة الطرق الصوفية لبعض المقاولين، نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المشيخة لعدم وجود موارد مالية لديها في الوقت الحالي، لأنَّ صناديق النذور عند إغلاق المساجد توقفت، والتي كانت تعتبر المورد الأساسي للصوفية، بحصولها على 10% من إيراد صناديق النذور.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هناك خطوة جريئة منه أيضًا، أن يفتح دورات المياه في المساجد، تمهيدًا إلى فتح المساجد بشكل كامل بعدد ساعات أكبر، خاصةً أن الفيروس يقل انتشاره مع الاحتياطات التي نتخذها والدعم الصحي من الدولة وتلقى اللقاحات.

منع هدم 3 مساجد للصوفية

وتابع: كما أنه تدخل لمنع هدم 3 مساجد للصوفية، منها «الشبراوي» و«الكومي»، حيث كانت ضمن خطة التوسعات التي تتم لخدمة المشروعات القومية وبناء غيرها في مكان آخر، والوزير ساعد في الحفاظ عليها، بعد مناشدة مشايخ الصوفية و«القصبي» لأنها أثر وتاريخ إسلامي، وأعلن أن الدولة وافقت على عدم هدم المساجد وتوفير طريق آخر بديل، كما أنَّ «القصبي» لديه مشروعات جديدة لمساعدة الصوفية على مستوى الدولة، ويعرضها حالياً في اجتماعات متتالية مع وزير الأوقاف.

وأشار إلى أن الصوفية تُعاني من بعض الأخطاء التي تقع فيها بعض الطرق، والتي لا تليق بها ولا بأهلها مثلما يحدث في الموالد، وهي أمور معلومة لدى المشيخة العامة للطرق الصوفية والطرق كافة.

مساعدة عبدالهادي القصبي للطرق الصوفية

ولفت إلى أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي، يسعى جاهداً لحل المشكلات والتجديد ورفع شأن الطرق ومساعدتها، وعندما أصبح عضواً في مجلس النواب كان ذلك فرصة كبيرة جداً حتى يلتقى مسئولي الدولة المشرفين والقائمين على الصوفية بشكل عام في مصر، وكذلك مسئولي وزارة الأوقاف، مؤكدا أنَّ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة قدَّم خدمات جليلة للطرق الصوفية.