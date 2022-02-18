باشاغا: الثورة في ليبيا كانت نتيجة طبيعية للتهميش والانفراد بالرأي

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب «البرلمان»، فتحي باشاغا، إلى ضرورة التوقف والكف عن الانتقام وأن يتم الاحتكام إلى العقل لتشييد بلاده، مضيفا خلال كلمة بمناسبة ذكرى 17 فبراير 2011، أن الثورة كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

باشاغا: الليبيون عانوا من تدني جودة الحياة

وأشار باشاغا، إلى أن الليبيين جميعا عانوا من تدني جودة الحياة، وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، مضيفا أن بلاده تعاني من عقوبات دولية فرضت، بسبب بعض مغامرات الساسة دفع ضريبتها المواطن البسيط، كما عانت من انقسامات سياسية حادة واضطرابات أمنية خطيرة وسفك للدماء وتهجير الأبرياء.

وأوضح باشاغا، أن المواطنة أشمل وأوسع من التوجهات السياسية والعقيدة الوطنية تنصهر في بوتقتها كافة التوجهات والآراء السياسية.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي «البرلمان»، المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، كافة مواطني بلاده إلى مساندة ودعم ما وصفها بحكومة الاستقرار، برئاسة باشاغا بهدف القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في ليبيا.

عقيلة صالح: دعم حكومة باشاغا أمر مهم لخدمة المواطن

وأشار «صالح»، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، إلى أن دعم حكومة باشاغا ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.