تراجع أسعار الذهب عالميا من أعلى مستوى لها في 8 أشهر رغم أزمة وكرانيا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن كانت قرب أعلى مستوياتها في 8 أشهر، مع زيادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي عززت الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا، فضلا عن الإشارات الأقل تشددًا بمحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب تتراجع

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.37% إلى 1891.36 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1897.21 دولار للأوقية في تعاملات الخميس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.38% لتبلغ عند التسوية 1894.8 دولار للأوقية، وكانت عند 1902 دولار للأوقية الخميس، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي.

أزمة أوكرانيا تزيد من الزخم على المعدن

وقال «هان تان»، المحلل في Exinity: «أعطت الأزمة الأوكرانية زخمًا إضافيًا لمستثمري الذهب، الذين كانوا ينجذبون نحو الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، كما يتضح من الارتفاع الأخير في التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالسبائك».

زيادات التوترات الجيوسياسية

فيما قال «مات سيمبسون»، كبير محللي السوق في City Index، إنه إذا زادت التوترات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، فمن المرجح أن يحقق الذهب مكاسب.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، يوم الأربعاء الماضي، أنه بينما اتفق صانعو السياسة على رفع سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من مستوى قريب من الصفر، قريبا فإنهم سيعيدون تقييم الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة في كل اجتماع.

وأضاف تان من Exinity: «لم يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أدلة جديدة للتشدد، مما أدى إلى تخفيف العوائد الحقيقية مرة أخرى إلى المنطقة السلبية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب الفوري يوم الخميس نحو المستوى القوي 1900 دولار».