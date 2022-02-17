أسعار الذهب ترتفع عالميا.. سعر الأوقية يتجاوز 1880 دولارا

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ارتفاعا، ليتجاوز أعلى مستوى له في 8 أشهر، والذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عام، إذ انخفض عائد الدولار وعائد الخزانة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، موقفا أقل تشددا مما كان يُخشى.

أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب الفوري، وقت كتابة هذا التقرير، عند مستوى 1883.44 دولار للأوقية بنسبة 0.73%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.84% إلى 1887.30 دولار، وهذه الأسعار هي الأعلى منذ يناير 2021.

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وحذر بريان لان، العضو المنتدب في GoldSilver Central، من ارتفاع معدلات التضخم، موضحا: «حتى لو رفعوا أسعار الفائدة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية إلى حد كبير، ومن ثمّ بعد رد فعل أولي غير مباشر على الارتفاع، سيدرك المستثمرون أن الذهب لا يزال أصلا جيدا للاحتفاظ به في هذه البيئة».

التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب

فيما قال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي في ABC Bullion، إن السوق حساس جدا لتدفق الأخبار حول التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا أن نهج تجنب المخاطرة أعاد تأكيد نفسه ودعم الذهب.

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واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، في شهر يناير الماضي، على أنه مع تشديد التضخم قبضته على الاقتصاد والتوظيف القوي، فقد حان الوقت لرفع أسعار الفائدة، ولكن ستعتمد أي قرارات على تحليل اجتماع تلو الآخر للتضخم والبيانات الأخرى، وفقا لمحضر اجتماع السياسة يومي 25 و26 يناير الماضي.

وتميل العائدات ومعدلات الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدفع فائدة.

بالإضافة إلى ذلك فإن تراجع الدولار، يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، في حين أن الانخفاض الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد دعم السبائك أيضا.