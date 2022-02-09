«بلومبرج»: استقرار أسعار الذهب عالميا بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين

شهدت أسعار الذهب استقرارا على الصعيد العالمي، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، ليتجاوز المعدن النفيس مستويات الجلسة السابقة، حيث عززت المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الروسية الأوكرانية، المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، على الرغم من احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

أسعار الذهب مستقرة

واستقرت أسعار الذهب الفوري عند 1827.03 دولار خلال التعاملات، مرتفعا بنسبة طفيفة 0.06%، بالقرب من أعلى مستوى سجّله أمس، الثلاثاء، عند مستوى 1828.68 دولار، فيما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشكل طفيف 0.01% إلى 1828 دولار، وفقًا لـ«بلومبرج».

عوائد سندات الخزانة الأمريكية مستقرة

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المعيارية لأجل 10 سنوات مستقرة، لكنها أقل قليلاً مقارنة بأعلى مستوى في نوفمبر 2019 تم تسجيله في جلسة أمس الثلاثاء.

توقعات بتسجيل التضخم 7.3%

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير، غدًا، الخميس، وتشير التوقعات إلى تسجيله 7.3%، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز»، تزامنًا مع بيانات الوظائف الأمريكية القوية المُعلن عنها الأسبوع الماضي.

توقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة

ويتوقع المشاركون في السوق زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بنسبة توقع محتملة 70%، مقابل توقع بنسبة 30٪ تقريبًا لرفع 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منتصف مارس المقبل، وفقًا لتوقعات FedWatch من CME.

الذهب يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة

ويتأثر الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة من قوة الدولار، ما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأمريكي.

المركزي الأوروبي

وقال محافظ البنك المركزي بفرنسا «فرانسوا فيليروي دي جالو»، في تصريحات صحفية أمس، إنّ البنك المركزي الأوروبي سيفعل كل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ بمرور الوقت.