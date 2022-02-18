أسعار الخضار والفاكهة بسوق طور سيناء: 3 كيلو بطاطس بـ 10 جنيهات

تشهد أسواق الخضر والفاكهة الطازجة بمحافظة جنوب سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، اليوم الجمعة، خاصة أن التجار يطرحون مبادرات لتخفيض الأسعار في هذا اليوم من كل أسبوع.

وقال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المحافظة تعتبر من المحافظات التي تنتج خضر وفاكهة طبيعية (أورجانيك) من المزارع الموجودة بعدة مدن، موضحا أن هناك نوعين من المزارع الأولى خاصة بالمواطنين والثانية خاصة بجهاز تعمير سيناء ضمن مشروع التنمية المتكاملة.

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انخفاض أسعار البطاطس والطماطم

يقول أحمد السيد تاجر خضر وفاكهة بطور سيناء، لـ «الوطن» إن كل التجار في مدينة الطور يطرحون تخفيضات خاصة للمواطنين يوم الجمعة من كل أسبوع، وهو أكثر الأيام إقبالا من المواطنين، خاصة أنه يوم إجازة رسمية، ما يساعد الموظفين على شراء كل متطلبات المنزل طوال الأسبوع من الخضر والفاكهة.

وبحسب «السيد» فإن الأسعار، اليوم، انخفضت عن الجمعة الماضية:

3 كيلو جرامات طماطم بسعر 10 جنيهات.

3 كيلو جرامات برتقال بسعر 10 جنيهات.

3 كيلو جرامات بطاطس بسعر 10 جنيهات.

كيلو جرام فراولة بسعر 10 جنيهات.

كيلو جرام جزر بسعر 6 جنيهات.

كيلو جرام جوافة بسعر 8 جنيهات.

كيلو جرام تفاح بسعر 15 جنيها.

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مزارع جهاز تعمير سيناء

ذكر محمد السكري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي، أنه هو المنفذ لكل المزارع النموذجية في محافظتي شمال وجنوب سيناء التابعة لجهاز تعمير سيناء، ضمن مشروع التنمية المتكاملة الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتعمير سيناء خاصة الوديان والتجمعات البدوية.

وأضاف «السكري»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الهدف من المشروع هو تعليم أهل سيناء الطرق العلمية الحديثة في الزراعة وكيفية استصلاح الأراضي، إلى جانب البعد الأمني والقومي وهو نشر ثقافة زراعة المحاصيل الزراعة بدلا من الزراعات الممنوعة، مشيرا إلى أن المشروع نجح بالفعل واستطاع إكساب المواطنين الخبرات اللازمة لعمل مزرعة.

وأوضح أن المزارع تنقسم إلى صوب زراعية لزراعة الخضر والفاكهة، وأحواض سمك تنتج ما يقرب من 50 طنا في السنوية، والنخيل الذي ينتج البلح البرحي والبلح المجدول، ومناحل عسل النحل، وتربية بعض الأغنام والماعز.