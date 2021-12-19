فاكهة القصور الملكية.. تقوي المناعة وتقاوم السرطان والكيلو بـ120 جنيها

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن فاكهة القشطة هي أغلى أنواع الفاكهة في مصر، حيث يتراوح سعرها بين 100 و120 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة من فاكهة القشطة في مصر أقل من 1000 فدان في كافة أنحاء الجمهورية.

«قشطة عبد الرازق» أشهر الأنواع في مصر

وأضاف «أبوصدام»، في بيان، أن أنواع القشطة المشهورة في مصر هي قشطة عبدالرازق والقشطة الهندي والقشطة البلدي والقشطة الشريفة «قلب الثور»، وتنتج القشطة بعد 3 سنوات من زراعتها تقريبا، ويتراوح طول أشجارها ما بين 3 و6 أمتار، وتؤكل ثمارها طازجة بعد إزالة اللب والقشور.

ثمرة القشطة مفيدة لصحة الإنسان

وأشار إلى أن ثمرة القشطة مفيدة جدًا لصحة الإنسان، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات، فتحوي بروتينات وكربوهيدات وسكريات، مما يجعلها تزيد القوة المناعية للجسم ومدرة للبول، وتقاوم العديد من الأمراض مثل السرطان، وتستخدم كعلاج لكثير من الأمراض وتدخل في صناعة الكثير من الأدوية، وتزرع عادة من شهر مارس حتى أكتوبر، حسب النوع ودرجة حرارة المنطقة، وتجنى ثمارها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.

كما أوضح نقيب الفلاحين، أن أصعب مراحل زراعة القشطة هي مرحلة التلقيح والتي تتم عادة من منتصف شهر مايو إلى آخر شهر يونيو، قبل شروق الشمس حيث يتم التلقيح يدويا نظرًا لاختلاف توقيت نضج أعضاء التذكير والتأنيث في شجرة القشطة، بالإضافة إلى انعدام رائحة زهورها مما يصعب تلقيحها عن طريق الحشرات.

وينتج فدان القشطة نحو 5 أطنان في المتوسط، ودخلت القشطة مصر في عهد محمد علي، وكانت تزرع عادة داخل القصور، لكنها الآن تزرع في الكثير من المحافظات كالإسكندرية والشرقية والجيزة والمنيا وأسوان.

الفرق بين قشطة الألبان والفاكهة

وأكد «أبوصدام» أن الكثير من المواطنين يخلطون بين القشطة الحيوانية التي تعد من منتجات الألبان، وهي عباره عن مادة متزبدة على وجه اللبن تحضر بطرق مختلفة، منها طريقة يستخدم فيها مع كل 3 لتر حليب نصف كوب من الخل الأبيض وكوب من النشا، ويوضع الحليب على نار متوسطة حتى يغلي، ثم يضاف إليه الخل الأبيض ويقلب ثم يتم فصل القشطة وتترك لتبرد، ثم توضع في إناء ويتم التقليب على نار متوسطة للحصول على مزيج غليظ القوام، ثم توضع بالخلاط للحصول على الملمس الناعم، ثم توضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات لتتماسك وتكون جاهزة للاستخدام في مختلف أنواع الأطعمة.