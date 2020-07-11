تحرير 32 محضرا متنوعا في حملة تفتشية على أسواق طور سيناء

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمدينة طور سيناء بحملة مكبرة على المحال التجارية ومحلات بيع اللحوم البيضاء، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والسوبر ماركت.

ونجحت الحملة في ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر عدم النظافة، وعدم وجود شهادة صحية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن مراقبة الأغذية بالطور نفذت حملة للمرور على المحال التجارية تضم مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبعضوية مدحت عبدالسيد مراقب الأغذية بالمديرية، وكلاً من عادل عبدون ووائل نجم ومحمد شعبان مفتشى أغذية مكتب صحة طور سيناء وذلك للمرور على اماكن تداول الأغذية بالمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا لعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة، وجري المرور على عدد 23 منشأة غذائية، وإعدام 111 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة والمطهية و15 لترا من العصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير عدد 20 محضرا للقرار رقم 97 لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، سحب 10عينات للتحليل وإرسالها للمعامل المركزية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط لعدد 600 قطعة منتهية الصلاحية.

وقال إن الهدف من هذه الحملات هو ضبط الأسواق، والتشديد على المرور على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى فى تلك الاماكن للحد من إنتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.