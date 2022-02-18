بتر قدمي سيدة في كفر الشيخ.. سقطت تحت عجلات قطار أثناء الركوب

تعرضت سيدة في العقد الرابع من عمرها لبتر قدميها، بعدما سقطت أسفل قطار قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، عقب سقوطها أثناء محاولتها استقلال القطار، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وسط انهيار زوجها وطفلتها.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفي دسوق العام، بإصابة سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة ببتر في القدمين، ومصابة بكدمات وسحجات.

وانتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق إلى المستشفى، وتبين أن السيدة هي نورهان السيد عبد العزيز، 40 سنة، تقيم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، كما تبين أنها أصيبت أثناء محاولتها ركوب القطار بمحطة قطار سنهور المدينة بمركز دسوق، بعدما استقل زوجها وطفلتها القطار.

تحريات المباحث

ووفق تحريات المباحث الأولية، بعد سؤال المصابة تبين أنه أثناء وقوف القطار بمحطة قطار سنهور المدينة، ركب زوج السيدة ووضعت هي طفلتها داخل القطار، وأثناء محاولتها الركوب تحرك القطار فسقطت أسفل عجلاته لتصاب ببتر قدميها: «رجليها اتقطعت والست وقعت تحت القطر»، بحسب شهود العيان.

زوج السيدة قفز من القطار بعد رؤيتها مصابة

كما تبين أن زوج السيدة قفز من القطار بعدما رأى زوجته مصابة، وترك طفلته في القطار، وهرع لنقلها للمستشفى، ليسلمها أحد الركاب إلى ناظر محطة القطار التالية بقرية شباس الشهداء تمهيدا لتسليمها إلى والدها، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق.