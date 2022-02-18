«الشهامة» سر سقوط الطفل الأفغاني حيدر في البئر

أعاد نبأ وفاة الطفل الأفغاني حيدر، صباح اليوم، والذي سقط في البئر إلى الأذهان مأساة وفاة الطفل المغربي ريان، والمفارقة أنهما لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات، في وقت تساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سقوط الطفل حيدر في البئر والتي انتهت بوفاته.

وتقدمت حركة طالبان الأفغانية، صباح اليوم، بالتعازي إلى أسرة الطفل، معلنة وفاته بعد نحو 3 أيام قضاها في البئر المظلمة التي سقط فيها، وسط مؤشرات على أنه توفى بعد الوصول إليه.

سبب سقوط الطفل الأفغاني حيدر في البئر وصولا للوفاة

في هذا السياق، قال جد الطفل الأفغاني حيدر الحاج عبدالهادي، إن الطفل سقط في البئر بينما كان يحاول مساعدة كبار سن على حفر بئر جديدة في هذه القرية.

وأوضح أن القرية التي يحفر بها البئر تعاني من جفاف، حسبما نقلت قناة العربية، إلا أن شهامة الطفل حيدر كتبت له نهاية مأساوية.

وبلغ عمق البئر التي سقط فيها الطفل الأفغاني حيدر 25 مترا، حيث جرت محاولة لإنقاذه عبر سحبه بحبل في البداية، إلا أن المحاولة فشلت.

وأمام فشل محاولة إخراجه بالحبال، لجأت السلطات الأفغانية إلى أعمال حفر مائلة على طريقة محاولة إنقاذ الطفل المغربي ريان من البئر، إلا أن التربة الصخرية للمنطقة المحيطة بالبئر حالت دون استكمال الحفر على نحو أعمق.

انقذوا حيدر يتصدر منصات التوصل الاجتماعي

وخلقت واقعة سقوط الطفل الأفغاني حيدر في البئر حالة كبيرة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي دشنت هاشتاج «انقذوا حيدر» على طريقة أيضا الهاشتاج الشهير «انقذوا ريان».

وذكرت حساب حركة طالبان الأفغانية أن عملية إنقاذ الطفل حيدر كان يشرف عليها وزير الدفاع بحكومة طالبان يعقوب مجاهد، وذكر أنه تم الوصول إلى الطفل صباح اليوم فيما يحاول الفريق الطبي الحفاظ على حياته، حيث أنه في وضع صحي مقلق.

وكان ذلك التصريح قبل الإعلان رسميا عن وفاة الطفل حيدر ما يعني أن الطفل كان على قيد الحياة عند الوصول إليه.