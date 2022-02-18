رحل على طريقة «ريان».. وفاة الطفل الأفغاني «حيدر» بعد سقوطه في بئر

أعلن مسؤول حكومي في الحكومة الأفغانية وفاة الطفل الأفغاني «حيدر»، الذي سقط في البئر على طريقة الطفل المغربي «ريان»، بعد انتشال جثته عقب مرور 3 أيام.

وكان الحساب الرسمي للمتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية «ذبيح الله مجاهد»، أعلن عن انتشال جثة الطفل الأفغاني حيدر من البئر التي سقط فيها قبل 3 أيام، حيث كان وزير الدفاع الأفغاني أحد المشرفين على عملية انتشال جثة الطفل بموقع الحادث.

وسقط الطفل الأفغاني حيدر في بئر يوم الأربعاء الماضي على عمق 24 مترا، على غرار الطفل المغربي «ريان» خصوصا أنهما لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.