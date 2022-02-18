فريق الإنقاذ يصل إلى الطفل الأفغاني حيدر

أعلن حساب تابع لحركة طالبان الأفغانية على «تويتر»، منذ قليل، نجاح فريق الإنقاذ في الوصول إلى الطفل ‎حيدر الأفغاني الذي سقط في بئر بنفس تفاصيل قصة الطفل المغربي ريان.

وأوضح الحساب أن الوضع الصحي للطفل الأفغاني حيدر، مقلق، فيما أكد الفريق الطبي على معالجته قبل إخراجه، حتى يضمنوا سلامته.

الطفل حيدر سقط في البئر وعمره من عمر ريان المغربي

وسقط الطفل الأفغاني حيدر في بئر بمنطقة جالداك بولاية زابل جنوب أفغانستان، ولا يتجاوز عمر الطفل 5 سنوات، وهو نفس عمر الطفل المغربي ريان، ومثلما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انقذوا ريان تداولوا أيضا هاشتاج انقذوا حيدر.

وسقط حيدر في البئر يوم الأربعاء وانطلقت جهود الإنقاذ لكنها حتى مساء أمس كانت دون جدوى وسط استمرار محاولات إنقاذه.

وعلق الطفل الأفغاني حيدر على بعد نحو متر من نهاية البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا، وكانت الصعوبة في إخراجه لغياب المعدات اللازمة.

كبار مسؤولي الحكومة الأفغانية وصلوا إلى موقع سقوط الطفل الأفغاني حيدر

‏وكان عدد من كبار مسؤولي حركة طالبان من بينهم ‎وزير الدفاع ووكيل وزراة الصحة، والمسؤول المالي لوزارة الداخلية وغيرهم، توجهوا إلى ولاية ‎زابل للإشراف والمشاركة في عملية إنقاذ الطفل حيدر الذي سقط قبل يومين في بئر ضيقة بالولاية المذكورة.

وبينما كانت إشكالية إنقاذ الطفل ريان في التربة الهشة، أكد مسؤولون أفغان على صعوبة أعمال الحفر، نظرا لطبيعة المنطقة الصخرية التي تقع بها البئر التي سقط فيها الطفل حيدر.