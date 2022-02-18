رئيس كينيا: تصنيع لقاحات الحمض النووي في إفريقيا فجر جديد

قال رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، إنّ حصول 6 دول إفريقية على تكنولجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي «المرسال» يمثل فجرا جديدا وواعدا بالنسبة للقارة الإفريقية.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كينيا ستكون من الدول المستفيدة من مركز نقل تكنولوجيا الحمض النووي المرسال وهذه شهادة على مدى كفاءة العلماء الحاضرين في مؤسساتنا والموجودون في قارة إفريقيا بأكملها».

وتابع: «هذا الإعلان يعبر عن قدرة الشراكة على تغيير مسار إفريقيا من أجل عالم أفضل».

الجئحة أثرت على سلسلة التوريد العالمية

وأكد، على أن سلسلة التوريد العالمية تأثرت بسبب الجائحة ولم تلبي الطلبات المتزايدة وكان للدول الأغنية الوصول الأفضل إلى الأدوية التي تنقذ الأرواح وهنا رأينا كذلك أن الأمر كان مماثلا».

وأشار، إلى أن جائحة كورونا كانت نداء إغاثة وإيقاظ للكثير من الدول وبخاصة الإفريقية، مشددًا على أن برنامج نقل التكنولوجيا بعد أن يتم تنفيذه بطريقة ناجحة سوف يضع إفريقيا على مسار الاستدامة.