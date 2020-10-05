رئيس كينيا يزور الأهرامات

استقبلت صباح اليوم الأثنين منطقة آثار الهرم، الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا، وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، والذي اصطحبه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال ابو الهول.

وقال محي الدين ان رئيس كينيا أبدى إعجابه بطريقة بناء الهرم ورغبته في دخول أول ممر داخل الهرم، ورؤية طريقة بناء الاحجار.

كما اعرب عن اندهاشه بضخامة تمثال ابي الهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجهه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وقال محي الدين ان رئيس كينيا أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن الانجازات الحديثة للدولة المصرية هي امتداد لتلك الحضارة العظيمة.