البيئة تنظم مهرجان ثقافي لأبناء العاملين قبل بدء الفصل الدراسي الثاني

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية مهرجانًا بيئيًا ثقافيًا لأبناء العاملين بوزارة البيئة وجهازيها للأطفال من سن 7 إلى 13 عاما، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بهدف رفع الوعى البيئي لدى الأطفال بالموضوعات البيئية المختلفة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لثقافة الطفل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات البيئية في هذا التوقيت، خاصة في ظل استعداد الوزارة لإطلاق الحوار الوطني لنشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع وخاصة النشء بكافة القضايا البيئية وخاصة التغيرات المناخية، مضيفة أن الحوار الوطني سيخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني بما يساهم فى المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، حيث أنّ العبرة من استضافة مؤتمر المناخ هو إحداث تغيير على المستوى الوطني والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخي والاستغلال الأفضل لكافة الفرص.

رفع الوعى البيئي لدى الأطفال

وأوضحت وزيرة البيئة أن رفع الوعى البيئي لدى الأطفال يساهم فى جعلهم على درجة عالية من الوعي بالتحديات والقضايا البيئية، خاصة فى ظل ارتباط قضايا البيئة ببعضها وتأثيراتها الكبيرة على النشء، مشيرةً إلى الخطوة التي اتخذتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج القضايا البيئية المختلفة داخل المناهج التعليمية للمساهمة فى رفع الوعى البيئي.

وتضمنت فعاليات المهرجان تنظيم ندوة عن التغيرات المناخية، وورشة عمل أخرى عن إعادة استخدام المخلفات، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الترفيهية والثقافية المختلفة والمتنوعة «مسرح للعرائس، وفقرة للأراجوز والساحر والتنورة».