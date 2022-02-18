موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق

أعلن خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار وكيل نقابة الصحفيين، موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

جنازة جلال دويدار

وقال خالد ميري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تجرى صلاة الجنازة بعد عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر على أن يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة في مدينة أكتوبر.

وفاة جلال دويدار

وفي وقت سلبق قال ميري خلال منشور له عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب، وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر».