هاندا أرتشيل تحذف جميع صورها برفقة كرم بورسين بعد شائعات انفصالهما

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات التي تفيد بانفصال الممثلة التركية هاندا أرتشل عن حبيبها الفنان التركي كرم بورسين، ليتصدرا «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي.

هاندا أرتشل تحذف صورها مع كرم بورسين

وعلى الرغم من أن الثنائي لم يعلقا على تلك الشائعات ولم يصرحا بشكل رسمي عن انفصالهما، ولكن التركية هاندا أرتشل حذفت جميع الصور التي تجمعها بكرم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، بينما ظل «بورسين» يحتفظ بجميع صورهما معًا عبر «إنستجرام».

أحداث مسلسل «أنت اطرق بابي» لهاندا وكرم

وكان الثنائي هاندا أرتشل وكرم بورسين يعيشان قصة حب قوية أثناء تصوير مسلسلهما «أنت اطرق بابي»، الذي شاركا فيه سويًا وحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكانت تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول رجل أعمال صعب الشخصية يدعى «ساركان»، وفتاة حالمة عكس شخصيته تدعى «إيدا»، ويكون ساركان السبب في تحطم أحلامها بعد وقف منحة دراستها، ولكن عندما يلتقيان يقعان في الحب.

المسلسل بطولة هاندا أرتشل، كرم بورسين، بيج أونال، نصليحان يلدان، أنيل إلتر، وعدد آخر من الفنانين.

حقيقة انفصال كرم بورسين وهاندا أرتشيل

وكانت صحيفة «posta» كشفت عن انفصال هاندا وكرم، وأنها ذهبت مؤخرًا إلى عيد ميلاد أختها «غمرة» دون موافقة كرم، كما تداول البعض أن السبب في انفصالهما هو أن كرم كان سيشارك في مسلسل لصالح ديزني بلاس برفقة ديميت أوزدمير، وكان المسلسل يحتوي على العديد من المشاهد التي رفضتها هاندا، وأنها غضبت من موافقة كرم عليها.