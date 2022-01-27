كرم بورسين وهاندا أرتشيل يتصدران التريند بعد شائعات انفصالهما

تصدر الفنان كرم بورسين وهاندا أرتشيل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحا الأكثر بحثًا عبر محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية بعد الشائعات الكثيرة التي طالتهما، وتفيد بانفصالهما، بعد قصة حب قوية جمعتهما الفترة الماضية.

حقيقة انفصال كرم بورسين وهاندا أرتشيل

وذكرت صحيفة «posta» التركية، أنّ كرم بورسين وهاندا أرتشيل انفصلا قبل أسبوع، وأن هاندا ذهبت للاحتفال بعيد ميلاد أختها غمرة دون مرافقة كرم، لكن الثنائي لم يعلقا على تلك الشائعات، وظلا يحتفظان حتى الآن بالصور التي جمعتهما عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، أن السبب وراء انفصال هاندا وكرم، هو موافقة كرم على مشاركة ديميت أوزدمير في مسلسل لصالح ديزني بلاس، بعد رفض هاندا مشاركته هذا العمل، بسبب بعض المشاهد التي أثارت تحفظ هاندا.

مسلسل «انت اطرق بابي» يحقق نجاحا كبيرا

كان كرم بورسين وهاندا أرتشيل حققا نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مسلسل «انت اطرق بابي» الذي جمعهما، إذ حصد الثنائي ردود فعل قوية وإشادات واسعة من الجمهور، وتصدر المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل الأكثر مشاهدة في تركيا والشرق الأوسط طول فترة عرضه.

قصة مسلسل «انت اطرق بابي»

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى «إيدا» التي تربط جميع أحلامها باستكمالها لدراسة هندسة المناظر الطبيعية في إيطاليا، ولكن يقوم «سركان» بقطع تلك المنحة دون قصده، وعند المواجهة بينهما يعرض عليها سركان أن تمثل دور خطيبته لمدة شهرين والعمل معه حتى تستطيع استكمال دراستها، لكن يقع الثنائي في الحب ويواجها الكثير من المشاكل والصعاب التي تقع في طريقهما، حتى يستطيعا الزوج.

أبطال مسلسل «انت اطرق بابي»

وشارك في بطولة المسلسل برفقة هاندا وكرم، كل من نصليحان يلدان، بيج أونال، أنيل إلتر، وغيرهم من الفنانين.