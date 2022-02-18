«الزراعة» تستعرض إنجازات تطوير الري في ملتقى المياه المصري الأوروبي

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى المياه المصري الأوروبي، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في محافظة الإسماعيلية، خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري، بحضور ممثلي وزارات الزراعة، الموارد المائية والري، الخارجية، التعاون الدولي، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، المالية، فضلا عن اتحاد الصناعات المصرية.

وضم الوفد الممثل لوزارة الزراعة في الملتقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديثة، والدكتور حسن شمس الدين مدير وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتورة منال طنطاوي وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه السابق، ومي محمد ممثلة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

جهود الزراعة في ترشيد استخدامات المياه أثناء الري

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم خلال الملتقى استعراض جهود وزارة الزراعة في مجال ترشيد استخدامات المياه في الري، ومنظومة الري الحديث، والري المطور في الأراضي القديمة والجديدة، فضلا عن جهودها في توعية المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية للتحول لنظم الري الحديث، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول،

وأشار عزوز إلى استعراض دور الوزارة في نشر مجموعة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في هذا المجال، مثل تسوية الأرض بالليزر، والزراعة على مصاطب، وزراعة الأصناف من المحاصيل مبكرة النضج وقصيرة العمر وغير الشرهة للمياه، وذات إنتاجية عالية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

تشكيل فريق عمل مع الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، أهمية هذا الملتقى، موضحا أنه يهدف إلى تفعيل آلية لتحديد أولويات التعاون المشترك على الصعيد الاستراتيجي والتنفيذي، وإنشاء فريق عمل من الجهات الشريكة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لآليات التعاون المستقبلي، بجانب تحديد طرق التمويل المختلفة في المستقبل، من كلا الطرفين وبناء فهم مشترك، مما يؤدي إلى حلول وإجراءات عملية للتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.

وأضاف أنه الملتقى، سعى أيضا إلى مناقشة خطط عمل وسبل للاستفادة على أفضل وجه من آليات تمويل للاتحاد الأوروبي، وبناء قاعدة تواصل لتنسيق الحوار من أجل دعم السياسات الفاعلة في قطاع المياه، ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كذلك تيسير التبادل بين النظراء في الاتحاد الأوروبي ومصر، واستكشاف فرص المشاريع المحتملة، ووضع خطة عمل لفترة 2022-2027، تشمل مجموعة من الاجتماعات على مستوى المركزي لوضع خطة عمل مشتركة.